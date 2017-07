VS-Villingen. Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr, hat ein bislang Unbekannter einen VW Polo angefahren, der in Villingen im Bereich der Sperberstraße Nummer elf auf einem Parkplatz abgestellt war. Der Verursacher flüchtete ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Polo in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, teilt die Polizei mit. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.