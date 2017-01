VS-Villingen. Zu einem Parkrempler mit Unfallflucht ist es nach Angaben der Polizei am Dienstag zwischen 10.57 und 11.57 Uhr in der Brigachstraße auf Höhe des Hotels Ketterer . Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ein- oder Ausparken gegen den ordnungsgemäß abgestellten Mercedes-Benz eines 56-Jährigen. Der Mercedes weist einen Schaden am hinteren linken Kotflügel beziehungsweise an der Stoßstange auf. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Wer etwas gesehen hat oder sonst Angaben zum unbekannten Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/6010 zu melden.