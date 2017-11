VS-Villingen. Nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Dienstleistungszen­trums in der Berliner Straße in Villingen am Donnerstag, zwischen 7.15 und 14.15 Uhr, ist der Unfallverursacher geflüchtet. Ein dort geparkter Ford Focus wurde im Bereich des hinteren Kotflügels beschädigt. Hierbei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.