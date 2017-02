VS-Villingen. Ein Fahrer ist am Mittwoch, zwischen 10 und 10.20 Uhr, nach einem Verkehrsunfall auf dem E-Center-Parkplatz in der Vockenhauser Straße in Villingen geflüchtet. Der Unbekannte beschädigte beim Ausparken das rechte Heck eines gegenüber abgestellten Audis. An diesem entstanden Beschädigungen in Höhe von etwa 800 Euro, teilt die Polizei mit. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ergriff der Unbekannte die Flucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier, Telefon 07721/60 10, entgegen.