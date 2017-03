Villingen-Schwenningen. Eine Unfallflucht ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf dem Parkplatz der Firma ATU in der Karlsruher Straße in Villingen. Nach Polizeiangaben bog eine 26-jährige Fahrerin eines Mitsubishis von der Karlsruher Straße kommend nach links auf den ATU-Parkplatz ein. Gleichzeitig parkte eine andere Autofahrerin rückwärts aus. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau des unbekannten Fahrzeugs reagierte nicht auf das Hupen der Mitsubishi-Fahrerin und fuhr einfach davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, in Verbindung zu setzen.