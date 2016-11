VS-Villingen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Volvo hat am Dienstag gegen 10.50 Uhr an der Schelmengaß in Villingen einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei fuhr der Unbekannte von der Sachsenstraße nach rechts auf die Schelmengaß ein. Beim Abbiegen kam es zu einer Kollision mit einem Mercedes-Sprinter, der in Richtung Goldenbühlstraße/Vockenhauser Straße unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Ohne anzuhalten, setzte der Volvo-Lenker seine Fahrt fort. Hinweise zum Unfallverursacher oder zum beschädigten silbernen Volvo nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.