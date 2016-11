VS-Villingen. Rund 10 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung Peterzeller Straße/Obere Waldstraße. Eine 63-jährige Peugeot-Lenkerin befuhr die Peterzeller Straße in Richtung Mönchweiler und wollte in die Obere Waldstraße abbiegen. Hierbei übersah die 63-Jährige laut Polizei einen entgegenkommenden VW-Sharan einer 40-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich wuchtig zusammen. Der beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.