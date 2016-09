VS-Schwenningen. Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 20 000 Euro entstand am Freitagabend bei einem Abbiegeunfall am vorderen See in Schwenningen. Ein Mann hatte irrtümlich rechts geblinkt, war aber links abgebogen. Ein nachfolgender Audi-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte in die Fahrerseite des Abbiegers.