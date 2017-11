Villingen-Schwenningen Unfall nach tückischer Glätte

VS-Pfaffenweiler/Rietheim. Zwei Personen wurden hierbei verletzt. Es war gegen 8.30 Uhr als das ältere Ehepaar mit ihrem Chevrolet-Kleinwagen die zugige Strecke zwischen den beiden Ortschaften befuhr. Nach Angaben einer Zeugin geschah dann in einer Linkskurve in Richtung Rietheim trotz angemessener Geschwindigkeit plötzlich das Unglück: Der 77-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Straße ab und überschlug sich anschließend, sodass das Auto auf dem Dach liegen blieb. Während der Mann sich selbst aus dem Kleinwagen befreien konnte, gelang dies seiner schwerverletzten Ehefrau nicht. Die Zeugin, die hinter dem Ehepaar fuhr, reagiert nach Angaben der Polizei jedoch vorbildlich, rettete die 74-jährigen Frau aus der misslichen Lage und leistete Erste Hilfe. Zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber an die Einsatzstelle geflogen wurde, kümmerten sich schließlich um das verletzte Ehepaar. Beide mussten ins Klinikum gebracht werden, wobei die Frau ersten Angaben zufolge schwerere Verletzungen erlitt. Auch die Ersthelferin musste mit einem leichten Schock betreut werden. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über sein Fahrzeugzeug verloren hatte. Zum Unfallzeitpunkt sei die Strecke teilweise noch rutschig gewesen. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeugs, die Feuerwehr konnte – nachdem der Brandschutz sichergestellt war – die Einsatzstelle wieder schnell verlassen. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Strecke teilweise voll gesperrt werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des mit etwa 10 000 Euro total beschädigten Wagens.