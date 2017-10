Villingen-Schwenningen. Einem Eichhörnchen ist ein Audi Q5-Fahrer auf der B 33, an der Einmündung der Vockenhauser Straße, ausgewichen. Das Tier hat überlebt. Der Unfall trug sich am Montag gegen 10.30 Uhr zu. Der Q5-Fahrer wich dem Eichhörnchen aus Reflex aus. Hierbei kam er laut Polizei auf den Bordstein und von der Straße ab. In der Folge überfuhr er zwei Leitpfosten. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beträgt rund 2500 Euro. Was für das Eichhörnchen gut ausging, hätte auch böse enden können, beispielsweise mit Verletzungen für den Fahrer oder anderen Personen. "Aus diesem Grund empfiehlt sich nicht immer ein Ausweichmanöver, insbesondere bei kleinen Tieren", erklärt die Polizei.