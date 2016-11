Villingen-Schwenningen Unfall: Mann nach Schlägerei von Auto erfasst

Nach ersten Informationen waren zwei Männer gegen 21.30 Uhr auf der Salinenstraße vom Stadion kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Plötzlich gerieten die beiden Männer in Streit. Die Rangelei erreichte ihren Höhepunkt, als einer der beiden auf die Straße fiel.

Eine Autofahrerin, die in diesem Moment auf der Salinenstraße fuhr, erfasste den Mann mit ihrem Wagen. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.

Rettungsdienst, Notarzt und Polizei rückten an die Einsatzstelle aus. Während der Schwerverletzte vom Notarzt behandelt wurde, musste der Kontrahent im Polizeifahrzeug einen Alkoholtest über sich ergehen lassen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch den Unfall musste die Salinenstraße zwischen Eisstadion und Schubertstraße für den Verkehr voll gesperrt werden. Wie hoch der Schaden am Fahrzeug ist, kann nicht gesagt werden.