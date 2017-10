VS-Villingen. In der Donauschinger Straße ist es am Donnerstag, gegen 5.30 Uhr, zu einem Unfall mit zwei verletzten Autofahrern gekommen. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 55-Jähriger an der Kreuzung zur Straßburger Straße die rote Ampel und nahm einem 40-jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer verletzt wurden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10 000 Euro geschätzt.