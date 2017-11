Villingen-Schwenningen Unfall: Frau überschlägt sich mit Kleinwagen

Die Autofahrerin war gegen 7.45 Uhr mit ihrem Suzuki-Kleinwagen von Villingen in Richtung Schwenningen unterwegs, als sie kurz vor dem Kreisverkehr in Richtung des Wohngebiets Strangen aus noch ungeklärter Ursache plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Die Frau kam rechts von der Straße ab, krachte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb anschließend in einer Böschung auf dem Dach liegen.

Da die Fahrerin bei dem Unfall nicht eingeklemmt wurde, konnte die zunächst alarmierte Feuerwehr wieder abrücken. Ein Notarzt versorgte die Verletzte, die anschließend mit dem Rettungsdienst ins Klinikum gebracht wurde.

An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, es wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Während der Rettungsarbeiten kam es auf dem Nordring zu Behinderungen, eine Sperrung war jedoch nicht erforderlich.