Villingen-Schwenningen Unfall: Frau stirbt nach Sturz von E-Bike

Ein Zeuge hatte die gestürzte Radfahrerin am Boden liegend aufgefunden. Der Zeuge verließ die Unfallstelle wieder, noch bevor die eintreffende Polizei dessen Personalien aufnehmen konnte. Nun wird der Zeuge gebeten, sich mit der Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil (Telefon: 0741/34879-0) oder mit dem Polizeirevier Villingen (Telefon: 07721/601-0) in Verbindung zu setzen.