Villingen-Schwenningen Unfall fordert drei Verletzte

Villingen-Schwenningen. Es war ein Bild des Grauens, das sich den Rettungskräften an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 27 zwischen Schwenningen und Bad Dürrheim bot. Als diese kurz nach der Alarmierung um 16.28 Uhr am Unfallort eintrafen, stand ein Sattelzug in Fahrtrichtung Schwenningen auf Höhe der Haisch-Tankstelle, die Zugmaschine war nach rechts in Richtung Böschung gedreht. Dahinter befand sich ein Auto, das im vorderen Bereich vollkommen zerstört wurde.