VS-Villingen. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der B 33 auf Höhe der Abfahrt Milanstraße in Villingen gekommen. Eine 30-jährige VW-Fahrerin musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte eine dahinter fahrende 51-jährige Frau zu spät. Es kam zum Aufprall. Dabei entstand laut Polizei Blechschaden in Höhe von 10 000 Euro.