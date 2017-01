Villingen-Schwenningen. An der Kreuzung der Saarlandstraße mit der Zähringer Straße ist es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit ungefähr 10 000 Euro Schaden gekommen. Eine Fahrerin eines Peugots 206 kam kam aus Richtung Romäusring, übersah aufgrund der tiefstehenden Sonne das dortige Stoppschild und fuhr ungebremst weiter. Auf der Kreuzung kam es zum Unfall mit einem VW Golf, dessen Fahrzeuglenker auf der Saarlandstraße in Richtung Bertholdstraße unterwegs war. Wegen des wuchtigen Aufpralls wurden beide Autos auf den Gehweg geschoben und beschädigten dort mehrere aufgestellte Verkehrszeichen, teilt die Polizei mit.