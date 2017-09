VS-Villingen. Zu einem Unfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von etwa 6000 Euro ist es am Donnerstag gegen 14.20 Uhr im Bereich der Parkplatzausfahrt des Hahn-Schickard-Instituts auf der Wilhelm-Schickard-Straße in VS gekommen. Laut Polizei wollte ein 42-jähriger Fahrer eines VW Golfs dort vom Parkplatz auf die Wilhelm-Schickard-Straße abbiegen. Hierbei übersah der Mann einen auf der Straße nahenden Geländewagen der Marke Hyundai einer 50-jährigen Autofahrerin und stieß mit dieser zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.