VS-Villingen. Ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 17 Uhr beim Schwarzwald-Baar-Klinikum auf der Klinikstraße in VS ereignet hat. Dort wollte laut Polizei ein 79-jähriger Fahrer eines Renaults von einem Taxistand auf die Klinikstraße fahren. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen Renault Twingo einer 29-Jährigen, die auf der Klinikstraße unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.