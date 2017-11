VS-Mühlhausen. Am Freitag ist es auf der Bundesstraße 27, auf Höhe der Auffahrt Mühlhausen, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer zog an der Auffahrt, ohne sich um den Durchgangsverkehr auf der Bundesstraße zu kümmern, einfach nach links auf die Fahrbahn. Hier fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 40-jährige Skoda-Fahrerin, die eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die beiden hinter ihr fahrenden Autos, ein Golf und ein Ford, bremsten ebenfalls stark ab, konnten ein Auffahren auf das jeweilige vordere Fahrzeug jedoch nicht mehr verhindern. An den drei Autos entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Bislang gibt es keine konkreten Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug. Die Polizei Schwenningen, Telefon 07720/8 50 00, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Vorfall auf der Bundesstraße bei Mühlhausen.