Villingen-Schwenningen Unfall auf A 81: 31-Jähriger schwer verletzt

Der 31-Jährige war gegen 9 Uhr in Richtung Singen unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Villingen-Schwenningen fuhr der Mann in einen vorausfahrenden Lkw. Das Auto verhakte sich in dem Lastwagen und wurde von diesem einige Meter weit mitgeschleift.

Der Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. Unklar ist laut Polizei, ob er aufgrund eines medizinischen Notfalls in den Lkw gefahren war.

Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme einseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Es kam zu einem Rückstau.