Villingen-Schwenningen Unfall an Tannheimer Kreuzung: Zwei Verletzte

Vorausgegangen war dem Unfall – wie an dieser Stelle üblich – eine Vorfahrtsverletzung. Ersten Angaben der Polizei zufolge war ein älteres Ehepaar gegen 17.45 Uhr mit einem VW Golf von Überauchen her in die Kreuzung eingefahren. Trotz Stopp-Stelle übersah der 75-jährige Fahrer einen vorfahrtsberechtigten VW-Bus, der von Wolterdingen her in Richtung Pfaffenweiler unterwegs war.

Es kam zu einer heftigen Kollision, in deren Folge der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug auf eine Verkehrsinsel schleuderte. Dabei verformte sich die Fahrertür, so dass der Mann in seinem Fahrzeug eingeschlossen wurde. Die Feuerwehr musste deshalb die Tür öffnen, um den Mann befreien zu können.

Ein Notarzt versorgte ihn und seine 77-jährige Beifahrerin, ehe der Rettungsdienst die beiden nach der Erstversorgung in das Schwarzwald-Baar-Klinikum brachte.