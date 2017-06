VS-Villingen. Bei der Einfahrt in den zweispurigen Klosterring in Villingen sind am Montag gegen 16 Uhr ein Auto und ein Krankentransporter zusammen gestoßen. Beide fuhren an der Kreuzung nebeneinander nach rechts in den Klosterring ein. In der Rechtskurve schnitt die 45-jährige Opel-Fahrerin den rechts neben ihr fahrenden Krankenwagen und fuhr ihm in die Seite. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von zirka 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.