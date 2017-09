Villingen-Schwenningen Unerwarteter zweiter Gast im Solokonzert

Dass Besucher am Freitagabend diesmal bei einem weiteren Konzert Kuhrs dichtgedrängt sitzen werden, war deshalb abzusehen. Sogar aus Rottweil waren Fans angereist, um die Liedermacherin zu hören. Völlig überraschend war hingegen, dass Kuhr einen musikalischen Freund mitbringen würde, der dem Abend noch eine zweite, völlig andere Nuance geben würde: Georg Spindler. Kenngelernt haben sich beide bei einem Seminar des inzwischen verstorbenen Liedermachers Christof Stählin.

Während Annett Kuhr mit sehr poetischen Bildern die Welt eher leise beschreibt, das scheinbar Kleine, Unscheinbare groß macht, oft Übersehenem mit ihrer tiefen, warmen Stimme und dem hervorragenden Gitarrenspiel Beachtung schenkt, bietet Georg Spindler einen ganz anderen Blick auf die Welt: Seine Kunst ist eher bayrisch deftig. An so mancher Stelle ähnelt sein Witz dem von Gerhard Polt oder Lisa Fitz. So beschreibt er beispielsweise im Lied "Der dicke Bua" einen Jungen, welcher von seinen, um seine Gesundheit besorgten übergewichtigen Eltern eher gemästet, denn vernünftig ernährt wird. Und natürlich gibt’s nach dem Essen mit dem Papa noch mit Süßigkeiten "Fernsehschaun beim Kaun".

Annett Kuhr hingegen wendet sich beschaulichen Inhalten zu, besingt einen Gang durchs Moor, in dem die Wege vorgezeichnet sind, lässt sich lyrisch durch ein Bahnhofsgeschehen treiben oder schreibt einen fiktiven Brief mit vielen Fragen an die Menschen, welche in 100 Jahren leben werden.