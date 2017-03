Villingen-Schwenningen Und wieder fehlt er

Villingen-Schwenningen/Konstanz. Die zivilgerichtlichen Klagen sind nicht neu. Bei dem jüngsten Termin, dieses Mal vor der Zivilkammer des Konstanzer Landgerichtes, ging es erneut um Arzthaftung, oder drastischer formuliert um den Vorwurf des Ärztepfuschs, um Schadensersatz und Schmerzensgeld. Vorausgegangen waren bereits einige Versäumnisurteile und Vergleiche. Auch in dem aktuellen Fall hatte es bereits ein Versäumnisurteil gegeben, gegen das der Beklagte aber Einspruch einlegte. Schon eine halbe Stunde vor dem Prozess unterhielten sich ehemalige Patienten des Facharztes aus der Region, die als Zuschauer in die Bodenseestadt gekommen waren, angeregt darüber, "ob er wohl dieses Mal zur Verhandlung kommt". Noch gut war ihnen ein "exklusiver Auftritt" des Arztes in Erinnerung. Im Stechschritt war dieser in das Villinger Gerichtsgebäude gekommen, das Gesicht mit einer Sturmhaube bedeckt, so dass nur noch die Augen zu sehen waren. Eigentlich hätte der Mediziner vor Gericht erscheinen müssen. Doch auch dieses Mal entschuldigte ihn dessen Anwältin und legte ein ärztliches Attest vor.

Beschwerden bleiben

Wo steckt der Mann? Der Mediziner, hieß es, soll mittlerweile seine Praxis aufgegeben haben und in London leben. So blieb es also beim aus vorherigen Verfahren bekannten Prozedere: Der ehemalige Patient listet vor Gericht seine Vorwürfe gegen den Mann auf. Diesmal ging es um eine junge Frau, die gegen ihren früheren Facharzt schwere Vorwürfe erhob. Durch die erfolgte Operation seien ihre Beschwerden nie beseitigt worden. Im Gegenteil. Seither habe ihr Geschmacks-und Geruchssinn stark nachgelassen, zudem drohe ihre Nase zusammenzufallen. Falls sie sich nicht zu einer Rekonstruktion ihrer Nase entschließe, riskiere sie, eine "klassische Boxernase" zu bekommen.