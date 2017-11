Der Polizei wurde am Samstag gegen 0.45 Uhr eine brennende Thuja-Hecke in der Rottweiler Straße gemeldet. VS-Schwenningen. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Schwenningen brannte die direkt an ein Wohnhaus angrenzende Hecke vollständig. Sämtliche Bewohner des Hauses mussten zur Sicherheit ihre Wohnungen verlassen. Die angerückten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Schwenningen konnten das Feuer schnell löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Alle Bewohner konnten anschließend wieder zurück in ihre Wohnungen. Nach bisherigen Ermittlungen wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen. Die Polizei Schwenningen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter Telefon 07720/8 50 00 Hinweise entgegen. Bereits mehrfach sind in den vergangenen Monaten derartige Vorfälle in Schwenningen passiert (wir berichteten).