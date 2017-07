Villingen-Schwenningen Und plötzlich geht es nicht mehr weiter

VS-Schwenningen. Erstaunlich ruhig ist es am Donnerstagmorgen, rund einen halben Tag, nachdem die Straße vom Rösslekreisel aus nicht mehr Richtung Marktplatz befahrbar ist – eigentlich. Denn plötzlich ertönt lautes Motorengeräusch dreier Autos, die die Marktstraße hinauf brausen. Ein Bus biegt zeitgleich weiter oben aus der Metzgergasse rechts ab und hupt: "Einbahnstraße!", ruft er den Autofahrern verärgert zu, die ihm den Weg Richtung Rössle versperren. Einige Anwohner beobachten kopfschüttelnd das chaotische Treiben, das sich im Laufe des Tages mehrere Male wiederholt.

Wie berichtet, ist die Rathausstraße, die links und rechts von der Marktstraße abzweigt, im Zuge der Marktplatzsanierung bis Oktober gesperrt, Autofahrer aus der Metzgergasse können nur noch einige Meter nach links abbiegen, ehe ein großes Stoppschild kommt und die Straße als Sackgasse endet. Stattdessen führt die Marktstraße nach rechts hinunter zum Rösslekreisel. Dort ein Umleitungsschild: Wer Richtung Marktplatz oder gar Villingen fahren möchte, wird über die Austraße und infolge über Auf der Lehr geführt.

Die einen Autofahrer bremsen im Kreisel zunächst ab, als sie das Einfahrtsverbotsschild sehen, und folgen der Umleitung. Die anderen zögern nicht lange und fahren in Windeseile die Marktstraße hoch, die auf Höhe der Bäckerei Backkultur und des Geschäfts "Coffee, Tea, Candies & more" jäh endet. "Hier geht’s ja gar nicht weiter", ruft eine junge Cabriofahrerin empört, und der Mitarbeiter der zuständigen Baufirma Schöppler macht ihr per Handzeichen unmissverständlich klar: Sie muss wenden.