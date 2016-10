Villingen-Schwenningen Und plötzlich fällt der Name Boki...

Sergej D., der Big Boss, der auch beschuldigt wird, der Strippenzieher des Handgranaten-Anschlags von Villingen zu sein, hört sich die Übersetzung der Dolmetscherin regungslos an. Auch jene Stelle, die Anwälte und das Gericht gleichermaßen aufhorchen lässt: Als Sergej D. der Polizei erzählte, dass er auch für einen Mann arbeite, der die rechte Hand von Boki sei, dem Rotlicht-König, der per internationalem Haftbefehl gesucht wird.

Als Türsteher in Bordellen habe er sich unter anderem seinen Lebensunterhalt verdient, geht aus der Vernehmung hervor. Jenes Milieu, in dem Almir Culum, bekannt und gefürchtet als "Boki", Villingen-Schwenningens schockierende Kriminalgeschichte schrieb. Es geht um Zwangsprostitution, Menschenhandel und Steuerhinterziehung. Einsatzhundertschaften, über 250 Beamte, durchsuchten 32 Bordelle, Wohnungen und Geschäftsobjekte in Villingen-Schwenningen sowie den Landkreisen Rottweil, Freudenstadt und Schwarzwald-Baar. Die Opfer unter anderem: Discobesucherinnen, von Türstehern angesprochen, die ihr Glück suchten, sich kurze Zeit später aber als Zwangsprostituierte in Bordellbetten wiederfanden. Eine Milieu-Geschichte, die nach einem für heute erwarteten Urteil in Konstanz auch das Parallel-Verfahren "Rubel" tangieren könnte.