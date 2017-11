Villingen-Schwenningen Und plötzlich doch alles gut

Warum auch die Freien Wähler sich vergangene Woche noch uneinig gewesen sind, das erläuterte Ulrike Heggen. Zu viele Fragen seien offen gewesen, auch bezüglich der genauen Tätigkeiten des Trägervereins. Zwischenzeitlich wisse man: "Die tun ja, was sie können", so Heggen und zählte viele Tätigkeiten von A wie Archivieren bis Z auf.

Ihre Kritik jedoch ging wegen der Unkenntnis über die Probleme des Vereins an die Adresse des Oberbürgermeisters Rupert Kubon. "Es wäre Ihre Aufgabe gewesen, uns zu informieren, wie schlecht das alles läuft", so Heggen deutlich. Schließlich ist der OB kraft Amtes Vorsitzender des Trägervereins. Eine Verantwortung, derer er sich in Zukunft bitteschön bewusst sein möge. Zudem, so die Freien Wähler, solle sich der OB auch beim Landkreis für einen höheren Zuschuss stark machen.

Eine Forderung, die sogleich zementiert wurde und sogar in den am Ende mit überwältigender Mehrheit gefällten Beschluss mit aufgenommen wurde. Bevor dieser jedoch fiel, erfuhr das Schwenninger Uhrenindustriemuseum zumindest mündlichen Rückhalt von allen Seiten. So bezeichnete Pfarrer Frank Banse (SPD) es als einen "wichtigen Bestandteil unserer Stadt" – eigentlich hätte es die Stadt einst gründen und von Anfang an führen müssen; Joachim von Mirbach (Grüne) schloss sich den Lobesworten an und hofft ebenfalls, der Landkreis möge sich finanziell stärker engagieren; und Frank Bonath (FDP) will die Museumslandschaft "natürlich auch" unterstützen und legt großen Wert darauf, dass sich die Stadtverwaltung dafür stark engagiert. Angesichts so viel Unterstützung war es an Edgar Schurr (SPD). sich zu freuen, dass es "nun offenbar doch zu einem guten Beschluss für das Uhrenindustriemuseum kommt".