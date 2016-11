Villingen-Schwenningen Und noch eine Umleitung in Villingen

VS-Villingen. "Im Laufe der kommenden Woche wird mit den Bauarbeiten zur Sanierung und Erneuerung der Lichtsignalanlage an der Kreuzung Mönchweilerstraße/Friedrichstraße begonnen", teilt die Stadtverwaltung mit. Dabei werde auf Höhe des Fußweges entlang der Brigach für Fußgänger eine Querungshilfe in den bestehenden Fahrbahnteiler der Mönchweilerstraße eingebaut, um an dieser Stelle die Straße sicher überqueren zu können. Die Ampel, die mit einer Fußgängerlichtsignalanlage kombiniert wird, werde komplett in LED-Technik ausgeführt, welche durch den Nationalen Klimaschutz gefördert wird.

Im Zuge dieser Bauarbeiten werde auch der Fahrbahnbelag auf der über die Brigach führende so genannten ­Lindenhofbrücke erneuert. Zur Ausführung der Arbeiten werde es notwendig, die Mönchweilerstraße voll zu sperren. Die Umleitung werde von Norden her über die Friedrichstraße, die Schwenninger Straße und den Klosterring erfolgen, von Süden her über die Waldstraße und die Wilhelm-Binder-Straße, teilt die Stadt weiter mit.

Die Überquerung der Lindenhofbrücke für Fußgänger und Radfahrer sei weiterhin möglich. Ebenfalls betroffen seien die Buslinien 4 und 5 des VSBus-Netzes. Diese werden über die Friedrichstraße umgeleitet, was zum Wegfall der Haltestelle Klosterring führt. Fahrgäste sollten auf die zwei Ersatzhaltestellen in der Friedrichstraße, Höhe Stöckerbergle und Inselparkhaus ausweichen.