Villingen-Schwenningen "...und für jeden etwas"

Seit gut einem halben Jahr bereiten sich die Rietheimer Musiker mit ihrem Dirigenten Reimund Degner auf das Konzert vor. Es wird der zweite öffentliche Auftritt mit dem Orchesterleiter sein, jedoch das erste Konzert in der Festhalle. Im letzten Jahr hatte Degner den Dirigentenstab übernommen, doch die Zeit für die Vorbereitungen zum Jahreskonzert sei einfach zu knapp gewesen. "Wir haben uns dann für das Kirchenkonzert in der heimischen Pfarrkirche entschieden, denn gar nicht in Erscheinung zu treten, tut unserem Verein nicht gut", lässt Vorsitzender Ewald Bucher wissen. Fünf Musikstücke hat Degner für seine Musikanten ausgesucht, die von ihnen bis her noch nie gespielt wurden. Wie zu hören war, hat er dabei den richtigen Mittelweg gefunden, nicht zu einfach, aber auch nicht zu kompliziert. "Wir sind alles Laien, die Spaß an der Musik haben", betonen die 30 aktiven Musiker.

Ein intensives Probenwochenende haben sie bereits hinter sich und jetzt, in der Endphase, gibt es statt einer Probe in der Woche zwei Probenabende. Der Dirigent zeigt sich mit dem bisherigen Ergebnis sehr zufrieden, so dass den Besuchern ein genussvoller Konzertabend bevorstehen wird. Es geht dabei musikalisch unter anderem in den Wilden Westen, nach Stockholm und zu Ritterspielen mit Minnegesang. Durch den Programmteil der Gastgeber wird Franziska Bumann führen. Beginnen wird die Musik- und Trachtenkapelle aus Schabenhausen unter der Leitung von Thomas Riedlinger. Sie wird ebenso wie die Gastgeber den Abend mit abwechslungsreichen Melodien gestalten, angefangen von einer Ouvertüre bis hin zu den großen Erfolgen von Peter Maffay. Die Ansagen werden von Nadine Kneipp, Svenja Broghammer und Claudia Krause übernommen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Rietheimer Turn- und Festhalle.