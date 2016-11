Villingen-Schwenningen Und abends waren die Eltern tot

Villingen-Schwenningen. Abdul kommt aus Afghanistan, Lamin aus Gambia: Zwei von insgesamt zwölf unbegleiteten minderjährige Asylbewerbern (Umas), die seit Anfang August in der Fördererstraße in Villingen leben. Weitere sechs junge Leute sollen in den kommenden Wochen dazu kommen und in die ehemaligen Offiziershäuschen ziehen. Die Heranwachsenden werden nicht nur von Uwe Hüls, Sozialarbeiter bei der zuständigen Arbeiterwohlfahrt betreut, zum Team im "Immigrants corner" in der Fördererer Straße gehören auch Sozialarbeiterin Jana Grieb, Slavica Brkic (Auszubildende) und Bezugsbetreuer Alireza Dovatolhagh. Und damit habe man einen ausreichenden Personalschlüssel, so Grieb im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

Die beiden 18-Jährigen, der Gambier und der Afghane, haben aus ganz unterschiedlichen Beweggründen ihre Heimat verlassen. Lamins Vater ist Imman und wurde festgenommen, weil er bestimmte Gebete an einem bestimmten Tag nicht beten wollte. Seine "liberale Haltung" habe ihn ins Gefängnis gebracht. Als ältester Sohn der Familie sei er ebenfalls in Gefahr gewesen. "Jungen in meinem Alter", erzählt er, werden von Islamisten in Trainingscamps gesteckt oder gleich nach Syrien geschickt. Abduls Eltern dagegen arbeiteten als Polizisten in Afghanistan. Als er eines Abends mit seinem kleinen Bruder nach Hause kam, hatte eine Bombe das Gebäude zerstört. Seine Stimme wird extrem leise und brüchig: "Meine Eltern wurden dabei getötet." Für den Anschlag wurden radikale Islamisten verantwortlich gemacht. Der junge Mann sinkt kurz in sich zusammen. Fast täglich erlebt die islamische Republik Afghanistan Anschläge. Gambia ist politisch instabil, immer wieder wird über massive Menschenrechtsverletzungen und außergerichtliche Hinrichtungen berichtet. Während der Gambier übers Mittelmeer nach Europa kam, wählte der Südasiate die damals noch freie Balkanroute.

Schnell kommt das Gespräch auf Probleme, die es mit ein paar Anwohnern wegen der "zu hohen Lautstärke" gegeben hat. "Durch das gemeinsame Gespräch mit uns und der Stadtverwaltung", bilanziert Uwe Hüls, sei sehr viel Druck herausgenommen worden.