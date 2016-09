VS-Schwenningen. Ein Unbekannter stürmte am Freitag gegen 13.30 Uhr in ein Café in der Schwenninger Oberdorfstraße, schrie herum und schlug in der Küche nach einer Frau. Der in Rage befindliche Eindringling suchte angeblich einen anderen Mann, vermutete ihn in dem Café und kam durch die Hintertüre in die Küche. Als ihn die Frau dort ansprach, holte er aus und schlug mit einem Stein nach ihrem Kopf. Sie konnte gerade noch ausweichen. Trotzdem traf sie der Stein an der Schulter und verletzte sie leicht, teilt die Polizei mit. Die 52-Jährige flüchtete ins Lokal, wohin ihr der Angreifer folgte. Dort kam ihr ein Gast zur Hilfe, der von dem Schläger in gleicher Weise angegangen und an einer Hand verletzt wurde. Danach ging er in die Küche zurück, warf Leergut um und flüchtete in Richtung Innenstadt.