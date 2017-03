Villingen-Schwenningen Unbekannter legt erneut Giftköder aus

In Fleisch gewickelte Rasierklingen gefunden

Doch auch Rasier- und Messerklingen werden in den vermeintlichen Leckerli versteckt. Hundebesitzerin Jaqueline Eck ist schockiert darüber, dass jemand ihren Tieren schaden möchte. In ihrem Garten im Stockäcker hatten Spaziergänger in der vergangenen Woche mehrere in Fleisch gewickelte Rasierklingen gefunden.

Für Ecks vierjährigen Husky Kovu und den zweijährigen Staffordshire Bullterrier Blue stellen diese getarnten Leckerli eine große Gefahr dar. "Die Hunde spielen oft im Garten", erzählt sie. "Wir haben zwar mehrfach alles abgesucht – aber die Köder sind schwer zu finden." Bis zu fünf Mal die Woche kontrolliere sie das Grundstück – "aber, wenn da nachts jemand etwas reinwirft, bekommen wir es natürlich nicht mit." Deswegen sei die Familie nun umso vorsichtiger.

Im Ernstfall Not-OP oder sogar Einschläferung

Denn im Ernstfall können sowohl Giftköder als auch Rasierklingen den Hunden schweren Schaden zufügen. "Leider ist es schon oft vorgekommen, dass Tiere nach einem solchen Vorfall notoperiert oder eingeschläfert werden mussten", sagt Lydia Theresia Schonhardt vom Tierschutzverein.

Auch dem Polizeipräsidium Tuttlingen ist diese Problematik bekannt, immer wieder kommt es dort zu Anzeigen. In jüngster Zeit seien jedoch keine Vorfälle von Giftködern bekannt, wie Pressesprecher Dieter Popp mitteilt. "Deswegen werden die Tierhalter gebeten, die Vorfälle bei der Polizei zu melden und zur Anzeige zu bringen", sagt er.