Villingen-Schwenningen Unbekannter bedroht Kellner

Täter flüchtet zu Fuß in unbekannte Richtung

Unmittelbar danach flüchtete der maskierte Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem etwa 180 Zentimeter großen und schlanken Mann, der zur Tatzeit vollständig schwarz gekleidet war und schwarze Handschuhe sowie eine schwarze Motorradsturmhaube mit Sehschlitzen trug, verlief negativ.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Villingen wegen eines versuchten Raubdelikts und bittet dringend um Hinweise. Personen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, insbesondere im Zeitraum zwischen 23 Uhr und Mitternacht, verdächtige Wahrnehmungen in der Alleenstraße beziehungsweise in der Hirschbergstraße Ecke Alleenstraße, auch vor beziehungsweise im Hinterhof oder auf dem Parkplatz des Hotels gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Villingen unter Telefon 07721/60 10 oder dem Polizeirevier Schwenningen unter Telefon 07720/8 50 00 in Verbindung zu setzen.

Auch wer in der Nacht eine Person entsprechend der oben genannten Beschreibung im Bereich des Hotels gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.