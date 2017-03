Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 00.20 Uhr, und Montag, 11 Uhr, in das Hockeyheim in der Spittelstraße eingedrungen. VS-Schwenningen. Die Einbrecher schlugen eine Tür ein und entwendeten aus einer Kasse das Münzgeld in Höhe von etwa 30 Euro. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07720/8 50 00 entgegen.