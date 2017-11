Villingen-Schwenningen. Zwei Verletzte und einen Gesamtsachschaden an den beteiligten Autos von etwa 12 000 Euro gab es bei einem Unfall auf der B 523 am Kreisverkehr in Richtung Trossingen. Eine 27-jährige Hyundai-Fahrerin war am Kreisel in das Heck eines 1-er BMWs gefahren, nachdem es aufgrund des Verkehrsaufkommens zu einem Stau gekommen war. Die Airbags des Hyundais lösten durch die Wucht des Aufpralls aus. Beide Fahrerinnen wurden verletzt und kamen mit zwei Rettungswagen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Fahrzeugbergung war die Bundesstraße vorübergehend nur einspurig befahrbar. An dem Hyundai der 27-Jährigen entstand laut Polizei Totalschaden.