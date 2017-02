Villingen-Schwenningen Umzug: Zum Finale 20.000 Zuschauer

Freilich wurden am Straßenrand auch die Themenwagen heiß diskutiert, ob die "Lösung", die die Ziegelbuben für das Parkproblem um die Neckarhalle anboten oder die Kommentare der Katzenmusik zu den mittlerweile gelösten Problemen der Feuerwehr, einen Chef zu finden: "Schlimmer geht nimmer". Doch, meinte eine Dame aus Pfaffenweiler. Ihr Vorschlag. Nächste Fastnacht solle man sich mal mit dem grausigen Zustand der Straßen in VS im Allgemeinen und mit dem maroden Belag der Straße zwischen Pfaffenweiler und Tannheim beschäftigen. "Für schlechte Straßen sind wir auch bekannt", setzte sie noch eines drauf.

Die vielen Narren zeigten sich auch 2017 wieder von ihrer großzügigen Seite und quittierten die Gieezig, Gieezig-Schreie oder andere Zurufe nur zu gerne mit "Leckerli". Fette Beute witterte mancher Stachi. Doch angesichts der nass-kalten Witterung hielten viele Passanten krampfhaft ihre Hüte fest, sobald eine "Narroschere" zu sehen war. Gestrählt wurde freilich auch. Bei der harmlosen Variante ging es um Kuttel-Rezepte, bei der pikanteren um Sauna-Besuche. "Jetzt wird man auch noch in der Sauna beobachtet...", entfuhr es einem bekannteren Villinger. Und was macht der Narro? Er spickelt, was die Journalistin so alles über seine Sprüche schreibt. Keine Sorge: Am Ende meinte auch die Polizei: Alles gut. Auch Zunftmeister Anselm Säger zog eine gute Bilanz: "Die Stimmung war Klasse", obwohl fast nur halb so viel Zuschauer und Hästräger sich auf der Straße zeigten.