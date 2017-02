Villingen-Schwenningen Umwelttechnik begeistert Schüler

In diesem Jahr werden elf Schüler das Abitur im Fach Umwelttechnik bestreiten. Die Schüler sind weitgehend begeistert vom Profilfach Umwelttechnik. So schätzt beispielsweise Philipp Angst am Profilfach "die breite Ausrichtung, die vielen Facetten der Technik und des Umweltschutzes". Jonah Ledwon-Feuerstein gefällt die Vielseitigkeit der Themen und die Tatsache, "dass man Dinge lernt, die man auch im späteren Leben gebrauchen kann".

Yannic Schinke ist derselben Meinung und nennt als Beispiel den späteren Hausbau, bei dem das Wissen über Bauphysik sehr hilfreich sei. Jakob Fluck und Maximilian Maier gefallen vor allem die Vielfalt an zukunftsorientierten Themen des Profilsfachs. Anna Neubauer hat das Profilfach Umwelttechnik gewählt, weil sie sich für den Umweltschutz interessiert und wie auch Vanessa Kopp findet, dass man im Profil Umwelttechnik "fürs spätere Leben etwas mitnehmen kann".

Die meisten Schüler bereuen ihre Wahl des Profils nicht, was auch die Fachrichtungen der Studiengänge zeigen, für die sich die Schüler nach dem Abitur an den Universitäten bewerben möchten. Diese reichen von Forstwirtschaft oder Bio- und Prozesstechnologie über Verfahrens- und Umwelttechnik bis hin zur Meteorologie oder ganz klassischen Studiengängen wie Architektur oder Ingenieurwissenschaften.