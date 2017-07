VS-Villingen. Das Stadtbauamt rüstet weitere Ampeln auf LED um. Vier Lichtsignalanlagen wurden in diesem Jahr aus Umweltschutzgründen schon auf LED-Technik umgestellt, teilt die Stadt mit. In dieser Woche folgen zwei weitere. Von Mittwoch, 12. Juli, bis Freitag, 14. Juli, rüstet das Stadtbauamt die Fußgängerampeln im Fürstenbergring und Habsburgerring in Villingen um.