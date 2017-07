VS-Villingen. Das Stadtbauamt rüstet weitere Ampeln auf LED um. Vier Lichtsignalanlagen wurden in diesem Jahr aus Umweltschutzgründen schon auf LED-Technik umgestellt, teilt die Stadt mit. In der nächsten Woche folgen zwei weitere. Von Mittwoch, 12. Juli, bis Freitag, 14. Juli, rüstet das Stadtbauamt die Fußgängerampeln im Fürstenbergring und Habsburgerring in Villingen um. Neben der Erneuerung der Signalgeber auf LED-Technik werden die Fußgängeranlagen zusätzlich für Sehbehinderte erweitert. Für diese Erneuerungen muss eine neue Steuerung installiert werden. Der Austausch der Lichtsignalanlagen werde durch die Klimaschutzinitiative des Bundes gefördert. Nach etwa sechs Jahren amortisierten sich die Kosten für die Erneuerung auf LED, da mit dieser Technik bis zu 90 Prozent des Stromverbrauchs der Anlagen eingespart werden kann. Während der Montagearbeiten komme es zu Ausfällen der Fußgängerampeln, informiert die Stadtverwaltung weiter.