VS-Villingen (uwk). Neue Ruhebänke im Warenbachtal hatte Stadtrat Bertold Ummenhofer in der letzten Gemeinderatsitzung vor der Sommerpause beantragt. Er forderte, dass die vier oder fünf Bänke, welche marode und "bruchgefährdet" waren und im hinteren Bereich des Tales entfernt wurden, schnellstmöglich wieder ersetzt werden. Sie waren auf Anraten eines Bürgers entfernt worden. Die Bänke seien nicht ersetzt worden, die Klagen häuften sich. Ummenhofer erinnert in einem offenen Brief an Bürgermeister Detlev Bührer an den Ersatz und das Aufstellen dieser Bänke. Denn: Beim Weg im unteren Warenbachtal handele es sich um einen der beliebtesten, wenn nicht den beliebtesten Spaziergangweg in Villingen. Überdies hält er es für angebracht, im Hinblick auf die Eröffnung des Pflegeheim-Gebäudes weitere zusätzliche zwei oder drei Bänke im vorderen Bereich aufzustellen.