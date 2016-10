Villingen-Schwenningen Umleitungshorror: Neue Baustelle

VS-Villingen. Für einige LKW- und Autofahrer hat der Morgen nicht gut begonnen. Ohne jegliche Ankündigung haben gestern die Arbeiten an der Kreuzung Wieselsberg-/Milanstraße begonnen. Hintergrund: Für die Ansiedlung des Möbelgiganten XXXLutz am Vorderen Eckweg werden umfangreiche Straßenbauarbeiten durchgeführt. Diese hätten eigentlich im Juni beginnen sollen, mussten jedoch zwei Mal verschoben werden.

Nun ging es los – allerdings mehr als holprig. Gesperrt wurde die Zufahrt von der Milanstraße auf die Wieselsbergstraße – und somit auch die Verbindung von der Bundesstraße 33 an der Mc-Donalds-Abfahrt in Richtung Schwenningen, Trossingen und Autobahn 81. Ein entsprechender Umleitungsvermerk wurde jedoch den Vormittag über vermisst. Die Folge: Fahrzeuge standen vor der Baustelle an der Tankstelle in einer Sackgasse und mussten sich einen anderen Weg suchen. Erst später wurde die zusätzliche Umleitung an der Bundesstraße ausgeschildert.

Doch nicht nur das: Für die Baustelle muss zudem auf der Wieselsberstraße der Fahrstreifen zum Ausfädeln vom Nordring her in Richtung Milanstraße und Bundesstraße gesperrt werden. Abbiegen ist nur in einem scharfen Winkel nach der dortigen Verkehrsinsel möglich (siehe Bild). Eine entsprechende Beschilderung, dass das Abbiegen an dieser Stelle erlaubt ist, ist jedoch nur für den Gegenverkehr aus Richtung Innenstadt gut erkennbar. Die Folge: Viele Autofahrer fahren weiter in Richtung Innenstadt und suchen vergeblich eine Umleitung.