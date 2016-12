Villingen-Schwenningen Umleitungen, Sperrungen, Staus

3) Brücke Schwenninger Straße: Sanierungsmaßnahmen, südliche Hälfte (Fahrtrichtung Schwenningen) bis Januar 2017 gesperrt, Umleitung Richtung Landratsamt über Friedrichstraße, Goldenbühlstraße und An der Schelmengaß, ab dem Frühjahr 2017 Sanierung der anderen Hälfte (Fahrtrichtung Innenstadt), Freigabe der Brücke voraussichtlich im November 2017.

4) Mönchweiler Straße: Sanierungsmaßnahmen am Brückenbelag, Erneuerung der Ampelanlage, Durchfahrt Mönchweiler Straße nicht möglich, Umleitung über Friedrichstraße und Klosterring beziehungsweise über Benediktinerring, Waldstraße, Wilhelm-Binder-Straße und Sebastian-Kneipp-Straße, Aufhebung der Sperrung voraussichtlich am 12. Dezember.

5) Am Krebsgraben: Sanierungsmaßnahmen und Kanalarbeiten im Zuge der Erneuerung der gesamten Stadteinfahrt West, Sperrung ab der Einfahrt zum TÜV bis zum Kreuzungsbereich Am Krebsgraben/Lahrer Straße, der Durchgangsverkehr wird in beide Richtungen über die Peterzeller Straße, Kirnacher Straße und Richthofenstraße umgeleitet, laut Stadt soll die Sperrung Mitte Dezember aufgehoben werden, ab Frühjahr 2017 wird in mehreren Etappen die Stadteinfahrt zwischen Vockenhauser- und Wieselsbergstraße saniert, langfristig angedacht ist außerdem die grundhafte Erneuerung der Peterzeller Straße.