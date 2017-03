Villingen-Schwenningen Umleitung führt zu langen Staus

Über Einzelheiten zur Baustelle informierte am Donnerstag die Stadtverwaltung. Derzeit werde die Nordseite der Wieselsbergstraße umgebaut. Im Anschluss folge die Südseite. Zeitgleich werde ein Versorgungskanal bis zur Kreuzung Milanstraße/Eckweg verlegt. Der neue Beschleunigungsstreifen zur B 33 ist bereits seit 24. Februar fertiggestellt.

Am kommenden Montag, 13. März, soll nun mit dem ­Straßenbau für den Verkehrskreisel am Knotenpunkt Milanstraße/Eckweg begonnen werden, informierte die Stadtverwaltung. Die hierfür erforderliche Sperrung und weiträumige Umleitung über den Außenring und die B 33 wurde bereits gestern eingerichtet, was sogleich zum zähflüssigen Straßenverkehr führte. Die Arbeiten am Kreisel erfolgen laut Stadtverwaltung in zwei Abschnitten und werden etwa zweieinhalb Monate, bis Ende Mai, dauern. Parallel erstellt ein Fachunternehmen des Stahlbetonbaus die beidseitige Stützmauer an der neuen Verbindungsstraße zwischen der Wieselsbergstraße und dem im Bau befindlichen Kreisverkehrsplatz.

Die in der Milanstraße angesiedelten Bushaltestellen können ebenfalls nicht mehr angefahren werden. Die Fahrgäste können auf die Bushaltestelle Gewerbeschule, Vorderer Eckweg oder Severin-Kern-Straße ausweichen.