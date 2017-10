Villingen-Schwenningen - In diesem Jahr ist der 31. Oktober ein Feiertag, doch wieso eigentlich? Wir haben das Wissen der Menschen in der Villinger Innenstadt über den Reformationstag getestet. Was geschah am 31. Oktober 1517? Wer war Martin Luther und was hat er auf der Wartburg gemacht? Hätten Sie es gewusst?