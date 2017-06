Villingen-Schwenningen Umbrüche in der islamischen Welt brauchen lange

Der Referent sprach über die Ängste und Ablehnung der einheimischen Bevölkerung gegenüber Menschen mit muslimischen Hintergrund. Gleichzeitig verhehlte er nicht, das im Islam das Thema Gewalt durch die verschiedenen Strömungen von Anbeginn ein Thema war und ist. Kizilhan forderte die westliche Politik zu mehr direkter Offenheit gegenüber dem Islam auf und nicht weiter zuzusehen, wenn in arabischen Ländern schreckliche Dinge passieren. Der Westen solle sich deutlich positionieren und für die westlichen Werte und Demokratien einstehen. Die derzeitige USA-Politik dient der Verschärfung der vorhandenen innerislamischen Konflikte. Die Diffamierung des Islam bei uns trage zu Parallelgesellschaften bei.

In der Konsequenz würden rechte Gruppierungen angreifen, verletzen und sogar töten. Dies sei ganz im Sinne von radikalen Muslimen, die die westliche Gesellschaft spalten wollten.

Die muslimische Welt müsse angesichts der Gewalt die den muslimischen Frauen und Mädchen angetan werden, aufschreien und sich wehren. Trotz Aufforderung des IS zu Attentaten sei Europa ein Nebenkriegsschauplatz. Die interessengeleitete Politik des Westens könnte mit mehr Projekten für junge Menschen auch der Förderung der Demokratie in muslimischen Ländern dienen. Die muslimischen Verbände und Organisationen in Europa brauchen eine Öffnung, um für die Gleichberechtigung, gegen Zwangsheirat und für die Werte der Demokratie basierend auf den Menschenrechten einzustehen.