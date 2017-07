Villingen-Schwenningen Umbau des Kreisels beginnt am 31. Juli

Anlieger

Die Zufahrten für die Anlieger seien weitgehend gewährleistet, Sperrungen seien nach Absprache und Notwendigkeit vor Ort denkbar, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.

Fußgänger und Radfahrer

Der Fußgänger- und Fahrrad- verkehr sei gewährleistet, jedoch müssten sie teilweise längere Wege in Anspruch nehmen. 

Busverkehr

Der Busverkehr, Linie 7280 Villingen – Bad Dürrheim, fährt nach Regelfahrplan. Längere Fahrtzeiten in Richtung Bad Dürrheim wegen des Ampelbetriebs in der Kirchdorfer Straße und Rückstau in der Straßburger Straße seien zu erwarten, zeigt die Verwaltung weiter auf. Die Linie 7282 Villingen – Brigachtal fährt nach Regelfahrplan. Auch hier seien längere Fahrtzeiten wegen des Ampelbetriebs in der Kirchdorfer Straße zu erwarten. Die Linie 7284 Bad Dürrheim – Brigachtal fährt eine Umleitung in Richtung Brigachtal über Villingen, die Haltestelle Gasthaus Linde Richtung Brigachtal ist nicht anfahrbar, längere Fahrtzeiten sind wegen des Ampelbetrieb in der Kirchdorfer Straße zu erwarten.

Umleitungen

Folgende Umleitungsstrecken werden ausgeschildert:

Rietheim – Marbach (beide Richtungen): Ab Einmündung K 5734/K5714 über Niederwiesenstraße, Warenburgstraße beziehungsweise Schwedendammstraße, Bertholdstraße, Donaueschinger Straße zur Kreuzung Donaueschinger Straße/L 178. Von dort entweder in Richtung Marbach oder zur B 33 in Richtung Bad Dürrheim.

Rietheim – Brigachtal: (beide Richtungen): Von Rietheim nach Pfaffenweiler (K 5734), weiter über L 181 nach Tannheim, weiter über K 5712 nach Überauchen und Brigachtal.

Brigachtal – Villingen: (beide Richtungen) wie Rietheim – Brigachtal und weiter über Niederwiesenstraße nach Villingen oder ab Tannheim auf der L 181 bis Villingen (Vöhrenbacher Straße oder Peterzeller Straße).

Bad Dürrheim – Brigachtal (kein Linksabbiegen in Marbach): Ab der Anschlussstelle B 33 Marbach auf der B 33 weiter bis Anschlussstelle B 33 Villingen Süd, dann abbiegen in Richtung Villingen Süd und weiter über die Kreuzung Donaueschinger Straße/L 178 in Richtung Marbach