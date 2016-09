Villingen-Schwenningen Umbau des Freizeithauses beginnt

VS-Villingen/Unterkirnach. An Stehtischen versammelten sich die Gäste, darunter auch viele Erbauer der Hütte und die zahlreichen Sponsoren und Freunde der Hütte, die fast auf den Tag genau vor 60 Jahren eingeweiht wurde.

Vorsitzender Frank Bonath führte durch das Programm. Eine Jugendband aus der St. Konradsgemeinde untermalte die Feier mit besinnlichen Liedern. In einer Talk-Runde erzählten Franz Blaser und Erich Glatz, wie einst vor 60 Jahren ein voll beladener Lastwagen in der Miste des angrenzenden Bauernhofes der Familie Weißer hängen blieb und man ihn nur mühevoll wieder in Bewegung brachte.

Arno Schwer wiederum erzählte, wie das Baumaterial mit Leiterwagen hinauf zur Hütte transportiert wurde. Jugendliche aus der St. Konradspfarrei, die gerade ihr Kinderlager noch auf der Hütte verbrachten, berichteten über die Freizeitunternehmungen in der Hütte, und schließlich kamen auch die jetzigen Initiatoren zu Wort. Matthias Wöhrle, Kassierer des Vereins berichtet, dass der Verein aus Rücklagen und Spenden (120 000 Euro) 380 000 Euro Eigenkapital erwirtschaftet habe. Dazu kommt ein Zuschuss von 90 000 Euro von der katholischen Gesamtkirchengemeinde Villingen. Überdies erhielt der Verein 200 000 Euro aus dem EU-Förderprogramm Leader der Aktionsgruppe Südschwarzwald. Gleichwohl muss ein Darlehen aufgenommen werden, so dass die vorgesehene Bausumme für die Erweiterung, Sanierung des Altbaus und die neuen Möbel in Höhe von 920 000 Euro finanziert werden kann.