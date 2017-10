Villingen-Schwenningen Ulrike Dworschak spielt Märchen

VS-Villingen. Am Sonntag, 15. Oktober, gibt es im Theater am Turm in Villingen ein Wiedersehen mit der Märchenerzählerin Ulrike Dworschak. Nach den Grimm’schen Märchen "Schneewittchen" und "Aschenputtel" erzählt die Erzieherin der Waldorfpädagogik dann vom "Kalif Storch".